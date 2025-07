Mari Fernandez e Xand Avião sobem ao palco na abertura da semana do aniversário de Sobral

Sobral completa 252 anos no próximo sábado, 5 de julho. Para celebrar a semana do aniversário da cidade, a Prefeitura de Sobral organiza uma programação especial de shows que começam nesta quarta-feira, 2 de julho, até a sexta-feira, 4 de julho. As comemorações se encerram no sábado, 5 de julho, com a reinauguração do Estádio do Junco e o clássico entre os times sobralenses Guarany de Sobral e Vila Real.





Mari Fernandez, Xand Avião e Lucca Medeiros subirão ao palco na quarta-feira, 02 de julho. A programação seguirá na quinta-feira, 3 de julho, com Stephany Lima, Léo Foguete e Zé Vaqueiro. O aniversário de Sobral terá shows de Calcinha Preta, Claudia Leitte e Henry Freitas.





A data especial celebra o orgulho sobralense, fortalecendo os laços entre o povo e sua cultura em um evento que mistura alegria, tradição e reconhecimento à trajetória da cidade.





Além de promover entretenimento gratuito e de qualidade, o evento deve gerar milhares de empregos diretos e indiretos, impulsionando setores como o turismo, comércio, hotelaria, transporte e alimentação. Uma união de forças que traduz o compromisso da gestão municipal em oferecer lazer, cultura, geração de renda e valorização das tradições populares.









Confira a programação completa:









02/07 (quarta-feira)





Xand Avião





Mari Fernandez





Lucca Medeiros













03/07 (Quinta-feira)





Zé Vaqueiro





Léo Foguete





Stephany Lima













04/07 (Sexta-feira – Aniversário de Sobral)





Cláudia Leitte





Henry Freitas





Calcinha Preta