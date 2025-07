Polícia Civil cumpre 11 mandados de prisão durante operação contra grupo criminoso em Fortaleza

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrou, nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (11), a Operação “Refratária”, com o objetivo de cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra integrantes de um grupo criminoso. A ação foi coordenada pela 10ª Delegacia de Homicídios do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).





Durante as diligências, onze mandados de prisão foram cumpridos, sendo cinco em unidades prisionais.





Conforme levantamentos policiais, os investigados, com idades entre 18 e 35 anos, são suspeitos de crimes como homicídios, integrar organização criminosa e tráfico de drogas. Os trabalhos policiais ocorreram com foco nas Áreas Integradas de Segurança 1,7, 10 e 12 de Fortaleza, onde seis pessoas foram retiradas de circulação. Outros cinco mandados de prisão foram cumpridos em unidades prisionais contra suspeitos já recolhidos por outros crimes.





Além dos mandados de prisão, também foram cumpridos 70 mandados de busca e apreensão que resultaram na apreensão de aparelhos telefônicos, que serão periciados. Entre os alvos, está um homem de 31 anos, apontado nas investigações como chefe do grupo criminoso. De acordo com as investigações dos policiais civis da 10ª DH, era dele que partiam ordens relacionadas à venda de drogas e outros crimes.





Aproximadamente 170 Delegados e Oficiais Investigadores de Polícia Civil participaram da operação. Todos os investigados encontram-se à disposição da Justiça.