POLÍCIA CIVIL e MP deflagram operação para apurar suspeita de superfaturamento em contratos de limpeza pública da Prefeitura de Ibiapina

O Ministério Público do Estado do Ceará deflagrou, na manhã desta sexta-feira (18/07), a “Operação Subterfúgio”, que apura suspeita de superfaturamento em contratos de limpeza pública da Prefeitura de Ibiapina. A ação da Procuradoria de Justiça dos Crimes Contra a Administração Pública (Procap) cumpre três mandados de prisão temporária contra empresários e 12 mandados de busca e apreensão nos municípios de Ibiapina, Hidrolândia, Ipu, São Benedito e Fortaleza. A operação conta com apoio de promotores de Justiça e do Departamento Técnico Operacional (DTO) da Polícia Civil do Estado do Ceará.





Os mandados estão sendo cumpridos em imóveis residenciais de agentes públicos e empresários, bem como na sede da Prefeitura de Ibiapina e da empresa investigada. A ação apreendeu documentos e equipamentos eletrônicos. As ordens judiciais foram expedidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e são decorrentes de procedimento investigatório criminal da Procap.





A Procap investiga a suspeita de superfaturamento e inexecução contratual na prestação de serviços de limpeza pública em Ibiapina, com a suposta prática de outros crimes, como peculato, falsidade ideológica e associação criminosa com possível participação de autoridade com foro por prerrogativa de função. O contrato entre a Prefeitura de Ibiapina e a empresa investigada abrange o valor, até o momento, de R$ 6.437.762,42.