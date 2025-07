Sob ameaça de prisão, Bolsonaro responde a Alexandre de Moraes

Defesa apresenta justificativa para "descumprimento" de medida cautelar.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) protocola no Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira (22), uma justificativa que satisfaça ao ministro Alexandre de Moraes sobre o descumprimento de medidas cautelares. Nesta segunda-feira (21), o líder da direita foi ao Congresso Nacional, onde acabou exibindo a tornozeleira eletrônica e criticou a atuação do magistrado.





A fim de evitar sua prisão, Jair Bolsonaro, por intermédio de sua defesa, disse ao ministro que não estava claro qual seria o exato limite para que o ex-chefe do Executivo pudesse se manifestar em público, de acordo com Igor Gadelha, do site Metrópoles.





A medida de Moraes é controversa, uma vez que Bolsonaro pode falar em público, desde que esse seu falar não seja postado, inclusive por terceiros, nas redes sociais. Advogados do líder da direita afirmam que não há como controlar o que outras pessoas ou veículos de comunicação publicarão na internet. Por esta razão, o ex-presidente não poderia ser responsável por publicações nas redes sociais alheias. Logo, a prisão, neste caso, não seria aplicável.





O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL), filho de Jair Bolsonaro, e quem comanda as redes sociais do ex-presidente, já foi informado para que não faça qualquer publicação nestas páginas.





(Pleno News)