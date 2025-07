VÍDEO - Dupla realiza arrastão em farmácia no centro de Sobral; Polícia Civil investiga o caso

Na madrugada desta quarta-feira, dia 2, uma farmácia localizada no centro de Sobral foi alvo de um arrastão por uma dupla de criminosos. Segundo informações preliminares, os ladrões renderam os funcionários do estabelecimento e realizaram um verdadeiro "limpa" no local, levando diversos objetos de valor.





O crime foi registrado pelas câmeras de segurança do próprio estabelecimento, que capturaram toda a ação dos suspeitos. Ainda não há detalhes sobre o que foi levado, mas as imagens estão sendo analisadas pelas autoridades.





A Polícia Civil de Sobral já está investigando o caso, buscando identificar e prender os responsáveis pelo crime.





Se você tiver alguma informação que possa ajudar nas investigações, entre em contato com as autoridades locais. O sigilo e o anonimato são garantidos.