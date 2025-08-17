Corpos de universitárias vítimas de acidente em Marco são sepultados sob forte comoção

Foram sepultados na noite de sexta-feira (15) os corpos das jovens universitárias Alessamia Menezes e Eduarda Rocha, vítimas de um grave acidente envolvendo dois ônibus na BR-402, na entrada do município de Marco, na Região Norte do Ceará.





As duas amigas cursavam Farmácia e estavam a caminho de casa quando os veículos, que realizavam o transporte diário de estudantes entre Sobral e Marco, colidiram de frente na madrugada da sexta-feira.





Além das duas mortes, outras vítimas ficaram feridas e foram socorridas com vida. O acidente ocorreu nas proximidades do Triângulo de Marco e mobilizou equipes de resgate para atendimento imediato.





O clima foi de profunda comoção durante o velório e sepultamento das jovens, que eram bastante conhecidas na região. A tragédia gerou grande repercussão nas redes sociais, onde amigos e familiares prestaram homenagens emocionadas.