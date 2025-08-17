CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

domingo, 17 de agosto de 2025

Corpos de universitárias vítimas de acidente em Marco são sepultados sob forte comoção

domingo, agosto 17, 2025  Nenhum comentário

Foram sepultados na noite de sexta-feira (15) os corpos das jovens universitárias Alessamia Menezes e Eduarda Rocha, vítimas de um grave acidente envolvendo dois ônibus na BR-402, na entrada do município de Marco, na Região Norte do Ceará. 

As duas amigas cursavam Farmácia e estavam a caminho de casa quando os veículos, que realizavam o transporte diário de estudantes entre Sobral e Marco, colidiram de frente na madrugada da sexta-feira. 

Além das duas mortes, outras vítimas ficaram feridas e foram socorridas com vida. O acidente ocorreu nas proximidades do Triângulo de Marco e mobilizou equipes de resgate para atendimento imediato. 

O clima foi de profunda comoção durante o velório e sepultamento das jovens, que eram bastante conhecidas na região. A tragédia gerou grande repercussão nas redes sociais, onde amigos e familiares prestaram homenagens emocionadas.

