Governo Lula acompanha com preocupação envio de militares dos EUA à América Latina

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva acompanha com apreensão a decisão dos Estados Unidos de enviar forças militares aéreas e navais para a região do Caribe Meridional. Segundo informações divulgadas pela agência Reuters, a justificativa da Casa Branca é intensificar o combate a cartéis de drogas latino-americanos. A medida foi anunciada pelo presidente Donald Trump e gerou preocupação em Brasília sobre seus possíveis desdobramentos na segurança regional.





A movimentação ocorre no mesmo período em que a presidente do México, Claudia Sheinbaum, cumpre agenda oficial na Guatemala. Questionada sobre o assunto, a líder mexicana afirmou que a operação norte-americana ocorre em águas internacionais e não deve ser interpretada como ato de intervencionismo. Ainda assim, diplomatas brasileiros avaliam que a presença militar dos Estados Unidos na região aumenta tensões em um momento delicado da política latino-americana.





No Planalto, auxiliares de Lula reforçam que qualquer avanço de forças estrangeiras em direção ao território nacional seria visto com extrema gravidade. Por enquanto, as informações que chegaram ao governo brasileiro têm como base reportagens da imprensa internacional, mas o Itamaraty monitora a situação de perto e deve intensificar consultas diplomáticas para avaliar os impactos da decisão de Washington.





Fonte: O GLOBO