Polícia Civil fecha laboratório clandestino e prende suspeito de distribuir drogas da Colômbia para o Ceará

Após troca de informações entre equipes da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Caucaia, da 1ª Seccional de Caucaia, da Delegacia de Narcóticos e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), um homem, de 36 anos, foi preso apontado como um dos chefes do comércio de drogas no Ceará. Ele é suspeito de receber os entorpecentes da Colômbia e repassar para grupos criminosos atuantes na Capital e parte do litoral do Estado. A captura ocorreu nessa quarta-feira (30).





Durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva em desfavor do investigado, a companheira do homem, de 29 anos, também foi presa. Na residência do casal, localizada no bairro Dunas, Área Integrada de Segurança 1 (AIS 1), os policiais civis encontraram diversos tipos de drogas, além de uma pistola calibre nove milímetros e munições. Aparelhos celulares, computadores e outros objetos também foram apreendidos e serão periciados.





No local, os policiais civis também identificaram materiais de luz e de ventilação. As estruturas seriam destinadas ao cultivo em estufa da planta “cannabis sativa”, que dá origem à maconha. Parte da droga encontrada já estava embalada. Os presos foram conduzidos ao 2º Distrito Policial de Caucaia, onde foram autuados e colocados à disposição da Justiça.