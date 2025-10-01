Após ocorrência criminal, escola municipal de Sobral inicia monitoramento com sistema piloto de segurança inteligente

Projeto inédito será implementado na Escola José Parente Prado, no bairro Sumaré, com torre de segurança, monitoramento em tempo real e reconhecimento facial dos alunos_





Em resposta a uma ocorrência criminal nas proximidades de uma escola da rede estadual, a Prefeitura de Sobral inicia, nesta sexta-feira (03/10), o monitoramento com um sistema piloto de segurança inteligente na Escola Municipal José Parente Prado, localizada no bairro Sumaré.





Desenvolvido por uma empresa de software de segurança (Gamma Serviços e Sistemas), o projeto integra monitoramento por câmeras de alta resolução, torre de segurança com botão de pânico e leitura biofacial para controle de acesso de alunos, proporcionando maior proteção e eficiência na gestão escolar.





Ao todo, 907 alunos, do 3º ao 9º ano, passarão a ser acompanhados em tempo real, em uma escola, com área de mais de 2.600 m², situada em bairro classificado como de vulnerabilidade social. A iniciativa atende diretamente às demandas da comunidade por ambientes escolares mais seguros e insere Sobral entre os primeiros municípios do país a adotar soluções tecnológicas integradas para segurança e gestão educacional.





Segundo o Prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, a medida representa um avanço importante na política de cuidado com a comunidade escolar. “A segurança nas escolas é uma prioridade. A implantação desse projeto piloto vai muito além da tecnologia, ela representa um novo olhar sobre o cuidado com nossas crianças, nossos educadores e toda a rede. Estamos unindo inovação e responsabilidade para oferecer um ambiente mais seguro, humano e eficiente para todos”, destacou.









Torre de segurança e vigilância em tempo real





O sistema inclui a instalação de 8 câmeras de alta resolução e uma torre de segurança posicionada na entrada da escola, com visão de 180°, sirene com giroflex e botão de pânico. Esses equipamentos estarão conectados à Central de Comando e Operações (CCO) da empresa, que se comunica diretamente com a Guarda Municipal e a Polícia Militar, garantindo resposta imediata em situações de risco.





Além disso, foi feito um mapeamento técnico das áreas mais vulneráveis da escola, para garantir o monitoramento eficiente desde a entrada até as áreas comuns internas.









Reconhecimento facial e comunicação em tempo real com os pais





Um dos diferenciais do sistema é o uso da leitura biofacial dos alunos, permitindo controle automatizado de entrada e saída. Assim que o estudante acessa o ambiente escolar, os pais recebem uma notificação via aplicativo, mantendo-os informados em tempo real.





O aplicativo também funcionará como um canal direto entre escola e família, informando presenças, faltas, boletins, avisos, recados e demais comunicações, tudo de forma ágil e segura.









Eficiência e redução de desperdícios





Com o monitoramento digital do número de alunos presentes, o sistema permitirá otimizar o preparo da merenda escolar, evitando desperdício. Professores também serão beneficiados, com eliminação da chamada manual e acesso facilitado a planos de aula e registros administrativos.





*Integração com a rede de proteção social*





A plataforma tecnológica é capaz de se integrar à Secretaria Municipal da Educação e também a órgãos como o CRAS, Conselho Tutelar e programas como o Bolsa Família, dependendo da configuração adotada por cada unidade escolar.









Tecnologia nacional com padrão de excelência





Com esse projeto, Sobral dá um passo decisivo para se tornar referência em escolas inteligentes e seguras, aliando prevenção, inovação e cuidado com a comunidade escolar.





A expectativa é que, após a fase de testes na escola piloto, o modelo possa ser expandido para outras unidades da rede municipal de ensino, consolidando uma nova era de segurança e modernização na educação pública da cidade. Ao todo são 89 escolas, dessas 33 são Centros de Educação Infantil (CEI).





O Plano Nacional de Educação (PNE) tem um papel fundamental ao garantir recursos e apoio técnico para que municípios como Sobral possam investir em tecnologias que promovam a segurança e o bem-estar nas escolas públicas, afirma o relator e deputado federal Moses Rodrigues. “_É muito importante que essa iniciativa pioneira na Escola José Parente Prado sirva de modelo para outras unidades da rede municipal. Estamos trabalhando para viabilizar os recursos necessários para ampliar essa tecnologia, que, além de proteger nossos estudantes, melhora a gestão escolar como um todo. Segurança, inovação e educação caminham juntas, e o PNE é a ferramenta que viabiliza essa transformação_”, finalizou.





