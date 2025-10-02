Moradores de condomínio em Fortaleza recebem ameaças de grupo criminoso

Moradores de um condomínio residencial localizado na Rua Manuel Teixeira, no bairro José de Alencar, em Fortaleza, foram surpreendidos nesta semana com pichações intimidadoras feitas nos muros do local. As mensagens, atribuídas aos integrantes de uma organização criminosa, ordenam que alguns moradores deixem o condomínio em até 24 horas, sob ameaça de violência caso descumpram a determinação. Em uma das frases, os criminosos alertam que "quem desacreditar vai ver a saída".





Além das ameaças, os pichadores citaram informações pessoais das vítimas, incluindo as placas dos veículos de moradores que, segundo a facção, precisam deixar o residencial.





O clima é de medo e tensão entre os moradores, que relataram estarem assustados com a situação, apesar da ação está direcionada há apenas três famílias do condomínio. Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) está investigando a origem das ameaças. Denúncias também podem ser encaminhadas para o 14º DP pelo telefone (85)3101-2944. O sigilo e o anonimato são garantidos.









Confira a nota na íntegra:





A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) segue investigando as circunstâncias de um caso de ameaça, ocorrido no bairro José de Alencar - Área Integrada de Segurança 7 (AIS 7) de Fortaleza. A PCCE reforça a importância de comunicar a denúncia por meio de um Boletim de Ocorrência (BO) em qualquer delegacia ou via Disque-Denúncia 181. O registro auxilia as diligências. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) reforçaram o policiamento na região. A delegacia do 14º Distrito Policial (14º DP) está à frente dos trabalhos investigativos.





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via "e-denúncia", o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.









As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (85)3101-2944, do 14º DP. O sigilo e o anonimato são garantidos.





Fonte: CN7