quinta-feira, 2 de outubro de 2025

Confronto entre facções criminosas deixa um morto no município de Varjota

Um homem, identificado como Antônio Pereira da Silva, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (1º), nas proximidades do açude Araras, no bairro Pedreiras, em Varjota. A vítima era irmão de um conhecido integrante do grupo criminoso Terceiro Comando Puro (TCP) na cidade.

Segundo relatos dos moradores, homens armados invadiram a comunidade e efetuaram diversos disparos. Testemunhas apontam que os suspeitos seriam ligados ao Comando Vermelho (CV), rival do TCP. Eles chegaram em pelo menos um veículo e fugiram logo após o ataque.

A PMCE foi comunicada horas depois, quando a vítima já havia sido localizada sem vida. Forças de segurança seguem em diligências para tentar identificar e capturar os envolvidos no crime.

