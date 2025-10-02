CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA


DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

quinta-feira, 2 de outubro de 2025

ATENÇÃO! 154 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (2) EM SOBRAL

quinta-feira, outubro 02, 2025  Nenhum comentário


FAÇA SEU AGENDAMENTO AQUI

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Açougueiro 01

Administrador de compras 01

Agente de vendas de serviços 01

Assistente de vendas 03

Atendente de balcão 01

Auxiliar de cozinha 02

Auxiliar de limpeza 01

Auxiliar de linha de produção 02

Auxiliar de manutenção predial 01

Babá 02

Barman 01

Camareira de hotel 01

Confeiteiro 01

Consultor de vendas 22

Costureira de máquina reta 02

Costureira em geral 02

Cozinheiro de restaurante 02

Cozinheiro geral 02

Cronoanalista 01

Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) 01

Empregado doméstico nos serviços gerais 03

Estoquista 01

Fiscal de prevenção de perdas 01

Garçom 02

Garçom de bar 01

Impressor serigráfico 03

Motofretista 02

Operador de empilhadeira 01

Operador de máquinas de construção civil e mineração 01

Padeiro 01

Papeleiro (comércio varejista) 01

Pasteleiro 01

Pedreiro 05

Pizzaiolo 01

Químico de laboratório de controle 01

Representante comercial autônomo 02

Servente de obras 04

Supervisor comercial 02

Supervisor de vendas comercial 05

Técnico de manutenção elétrica 01

Técnico químico 01

Vendedor - no comércio de mercadorias 01

Vendedor interno 03

Vendedor porta a porta 05

Vendedor pracista 03

Total 102



PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Armador de estrutura de concreto 01

Operador de vendas (lojas) 01

Trabalhador polivalente da confecção de calçados 50

Total 52

Veja mais sobre: ,

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 