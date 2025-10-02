ATENÇÃO! 154 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (2) EM SOBRAL









OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS



Açougueiro 01



Administrador de compras 01



Agente de vendas de serviços 01



Assistente de vendas 03



Atendente de balcão 01



Auxiliar de cozinha 02



Auxiliar de limpeza 01



Auxiliar de linha de produção 02



Auxiliar de manutenção predial 01



Babá 02



Barman 01



Camareira de hotel 01



Confeiteiro 01



Consultor de vendas 22



Costureira de máquina reta 02



Costureira em geral 02



Cozinheiro de restaurante 02



Cozinheiro geral 02



Cronoanalista 01



Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) 01



Empregado doméstico nos serviços gerais 03



Estoquista 01



Fiscal de prevenção de perdas 01



Garçom 02



Garçom de bar 01



Impressor serigráfico 03



Motofretista 02



Operador de empilhadeira 01



Operador de máquinas de construção civil e mineração 01



Padeiro 01



Papeleiro (comércio varejista) 01



Pasteleiro 01



Pedreiro 05



Pizzaiolo 01



Químico de laboratório de controle 01



Representante comercial autônomo 02



Servente de obras 04



Supervisor comercial 02



Supervisor de vendas comercial 05



Técnico de manutenção elétrica 01



Técnico químico 01



Vendedor - no comércio de mercadorias 01



Vendedor interno 03



Vendedor porta a porta 05



Vendedor pracista 03



Total 102







PESSOA COM DEFICIÊNCIA



OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS



Armador de estrutura de concreto 01



Operador de vendas (lojas) 01



Trabalhador polivalente da confecção de calçados 50



Total 52