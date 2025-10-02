CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA


quinta-feira, 2 de outubro de 2025

Deputada Luizianne Lins é "sequestrada" por forças armadas de Israel em missão humanitária

A deputada federal Luizianne Lins (PT-CE) relatou ter sido sequestrada pelas Forças Armadas de Israel durante a interceptação da Flotilha Global Sumud, que seguia em direção à Faixa de Gaza levando alimentos e medicamentos. A abordagem ocorreu nesta quarta-feira (1º), quando agentes da Marinha israelense apreenderam os navios e prenderam os tripulantes.

Segundo informações divulgadas pela agência Sputnik, 17 brasileiros estavam a bordo da flotilha, entre eles a deputada. O grupo buscava romper o bloqueio imposto a Gaza e entregar ajuda humanitária à população local.

Além de Luizianne, integravam a delegação brasileira: Ariadne Catarina Cardoso Teles; Magno De Carvalho Costa; Bruno Sperb; Rocha Mariana Conti Takahashi; Gabrielle Da Silva Tolotti; Miguel Bastos Viveiros de Castro; Giovanna Martins Vial; Mohamad Sami El Kadri; Hassan Massoud; Paulo Siqueira Costa; João Leonardo Cavalcanti Aguiar Costa; Nicolas Calabrese (cidadão argentino residente no Brasil); Lisiane Proença Severo; Thiago de Ávila e Silva Oliveira; Lucas Farias Gusmão; e Victor Nascimento Peixoto.

