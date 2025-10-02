Quadrilha que fraudava concurso é alvo de operação da Polícia Federal

A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Última Fase com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudar concursos públicos em diversos estados do Nordeste. A ação contou com o apoio do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e visa proteger a lisura e a credibilidade dos processos seletivos para o serviço público.





As investigações revelaram fraudes no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) de 2024, afetando provas aplicadas para cargos nas Polícias Civis de Pernambuco e Alagoas, na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil.





Como parte da operação, estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, três mandados de prisão preventiva, além de diversas medidas cautelares. Entre elas, estão o afastamento de servidores públicos de suas funções e o sequestro de bens ligados aos investigados. As diligências ocorrem em endereços localizados nos estados da Paraíba, de Pernambuco e de Alagoas, com o apoio do Ministério Público Federal (MPF) na Paraíba.





De acordo com a Polícia Federal, os investigados já foram excluídos dos concursos em que tentaram fraudar e, nos casos em que já ocupavam cargos públicos, foram afastados de suas funções. Eles poderão responder por uma série de crimes, incluindo fraude em certame de interesse público, lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsificação de documento público.





A Operação Última Fase reforça o compromisso das instituições públicas com a transparência e a legalidade, além de representar um importante passo no combate a práticas ilícitas que comprometem o acesso justo e igualitário ao serviço público.