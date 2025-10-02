CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA


quinta-feira, 2 de outubro de 2025

Homem é encontrado morto com marcas de tiros na CE-179, entre Sobral e Groaíras

Antônio Marcos da Silva Ferreira foi identificado como a vítima encontrada morta na madrugada desta quinta-feira (2) às margens da rodovia CE-179, que liga Sobral à cidade de Groaíras, no interior do Ceará.

Segundo informações preliminares, Antônio Marcos era morador do distrito de Jaibaras, em Sobral. O corpo foi localizado por populares caído próximo a uma motocicleta, o que, inicialmente, levou à suspeita de um acidente de trânsito. No entanto, ao chegar ao local, a equipe policial constatou que a vítima apresentava múltiplas perfurações por arma de fogo, principalmente na região do rosto, descartando a hipótese de acidente.

A Perícia Forense do Estado esteve na cena do crime e realizou os procedimentos cabíveis antes de remover o corpo. O caso agora segue sob investigação da Delegacia Regional de Polícia Civil de Sobral, que trabalha para esclarecer a motivação e a autoria do homicídio.

Sobral registra 87 homicídios dolosos no corrente ano!

