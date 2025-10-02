CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA


quinta-feira, 2 de outubro de 2025

Polícia faz busca na casa de atriz que pediu morte de Nikolas

quinta-feira, outubro 02, 2025  1 comentário

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) informou, em suas redes sociais, que houve busca e apreensão nesta quinta-feira (2) na casa da atriz e influenciadora Juliana Rosa, mais conhecida como Juju dos Teclados.

– “Juju dos Teclados” usou suas redes sociais para sugerir o meu fuzilamento e de outros conservadores, logo após o brutal assassinato do Charlie Kirk. Hoje, houve busca e apreensão de todos os seus computadores e celulares. Estamos atrás de cada um – escreveu o parlamentar.

Juliana, que mora em Volta Redonda (RJ), viralizou após publicar um vídeo debochando da morte do ativista conservador americano Charlie Kirk. Ela disse que o crime era “poético” e afirmou que ele havia morrido por uma causa em que acreditava.

Em outro trecho, a atriz pediu que a execução de opositores políticos virasse moda no Brasil, exibindo ao fundo a foto de Nikolas Ferreira.

– É uma moda que cairia super bem com qualquer peça Bolsonaro. Para lutar com um doido, tem que ser mais doido ainda. Então, assim, se tiver algum doido assistindo, sugestões… – declarou, citando também empresários como Luciano Hang, Iwan Wrobel e Afrânio Barreira.

No vídeo, Juliana ainda pediu “justiça” para o atirador que matou Kirk nos Estados Unidos. Com a repercussão negativa, ela apagou a publicação.
Fonte: Pleno News

1 comentários:

Para surpresa de ninguém a rede globo não fez uma matéria nos seus programas jornalísticos, se fosse o contrário será que teríamos matéria de 30 minutos no fantástico!? 🤔

