Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Moraes, é detido na Itália

Detenção teria ocorrido por causa de questões migratórias.

O perito Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foi detido na Itália nesta quarta-feira (1°). A informação foi confirmada pelo advogado Fabio Pagnozzi em suas redes sociais. De acordo com Pagnozzi, que recebeu uma ligação de Tagliaferro, o perito teria recebido uma “notificação de residência”, algo que segundo o profissional jurídico sequer existe na Itália.





– As autoridades chegaram na casa dele, o levaram sem nenhum mandado, sem dizer para onde o estavam levando. Disseram [os policiais] que estavam cumprindo uma notificação de residência, isso não existe aqui na Itália, não deixaram sua esposa acompanhá-lo, então ele ligou para os advogados, para o Pieremilio, para mim – disse Pagnozzi.





Ao portal O Antagonista, o advogado de Tagliaferro, Eduardo Kuntz, também confirmou que o ex-assessor de Moraes foi conduzido pela polícia para, aparentemente, a aplicação de uma medida cautelar de restrição de circulação.





– Mas sem maiores detalhes. Disseram que chegando lá vai poder tirar cópia de tudo, vai tomar ciência da restrição e será reconduzido para a casa dele – declarou Kuntz.





Ainda não está claro se a situação envolvendo Tagliaferro nesta quarta teria relação com o pedido de extradição realizado pelo ministro Alexandre de Moraes, que, em agosto deste ano, fez a solicitação ao Ministério da Justiça. Na ocasião, a pasta informou que havia encaminhado a questão ao Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) para que fossem iniciadas as tratativas com o governo italiano.





Tagliaferro seria entrevistado no Pleno Time, programa do Pleno.News que mergulha nos principais acontecimentos políticos da semana, a partir das 12h desta quarta. Em áudios enviados para sua assessoria, o perito confirmou que foi levado pela polícia italiana por causa de uma questão migratória, mas que em breve retornará para casa.





Fonte: Pleno News