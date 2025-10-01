Operação prende ex-gestores do SAAE de Ipu, suspeitos de crimes contra a administração pública

Nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (1º), uma operação conjunta do Ministério Público do Ceará (MPCE) e da Polícia Civil resultou na prisão de dois ex-gestores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Ipu, na Região da Ibiapaba. De acordo com informações preliminares, os investigados são suspeitos de envolvimento em crimes contra a administração pública.





Os nomes ainda não foram oficialmente divulgados pelas autoridades responsáveis pela ação. O portal cn7 apurou que entre os presos estão um vereador em exercício no município e um empresário local, ambos com passagem pela direção do SAAE em gestões anteriores. A operação segue em andamento, e a expectativa é que novos detalhes sejam divulgados ao longo do dia.





O caso tem repercutido fortemente na cidade, já que envolve figuras ligadas à política local e à gestão de serviços essenciais da população.





CN7