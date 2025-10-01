Comércio espera movimentar quase R$ 10 bilhões com o dia das crianças

O setor espera movimentar cerca de R$ 9,96 bilhões em todo o país, o que representa alta de 1,1% em relação ao ano passado, quando as compras somaram R$ 9,85 bilhões.





O setor de comércio no Brasil vive a expectativa de que as vendas para o Dia das Crianças, no próximo dia 12, possam movimentar cerca de R$ 9,96 bilhões no setor em todo o país, o que representa alta de 1,1% em relação ao ano passado, quando as compras somaram R$ 9,85 bilhões. Caso a expectativa se confirme, será a melhor data dos últimos 12 anos.





A projeção foi divulgada nesta quarta-feira (1º) pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).





Os quase R$ 10 bilhões esperados só ficam atrás de 2014, quando o setor registrou um movimento de cerca de R$ 10,5 bilhões. Os valores são reais, isto é, já incluem a inflação do período.





O Dia das Crianças é a terceira data mais importante para o comércio, ficando apenas atrás do Natal e do Dia das Mães.





De acordo com a CNC, a maior fatia das vendas irá para o setor de vestuário e calçados, representando 27% do montante.





Ainda de acordo com a CNC, cada segmento deve gerar uma boa fatia, como é o caso de vestuário, calçados e acessórios, com R$ 2,71 bilhões, eletroeletrônicos e brinquedos, espera-se algo em torno de R$ 2,66 bilhões, já no segmento de farmácias, perfumarias e cosméticos, cerca de R$ 2,15 bilhões, móveis e Eletrodomésticos com expectativa de R$ 1,29 bilhão, hiper e supermercados com R$ 690 milhões e outros segmentos com a esperança de faturar cerca de R$ 45 milhões.





Fonte: Agencia Brasil