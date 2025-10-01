CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA


Saiba quem é o ex-deputado estadual preso por estupr4r a filha de dois anos

quarta-feira, outubro 01, 2025  Nenhum comentário

O ex-deputado estadual de Goiás, Iram de Almeida Saraiva Júnior, foi preso, na manhã desta quarta-feira (1), por estuprar a própria filha de dois anos. O suspeito foi capturado em flagrante por policiais civis da DVCAV (Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima) no bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nos últimos seis meses, as autoridades policiais coletaram provas e os depoimentos de testemunhas, relatos de pediatras e psicólogos, e realizaram uma oitiva especial com a criança.

Iram Saraiva Júnior é médico e já foi vereador em Goiânia. Antes de ser detido, a polícia civil já havia apreendido o celular dele em busca de coletar provas. O TJRJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) determinou a prisão preventiva do suspeito para evitar possíveis fugas, visto que Iram possui cidadania portuguesa.

Via CM7

