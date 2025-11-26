CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

quarta-feira, 26 de novembro de 2025

Homem é assaltado após sacar dinheiro em Sobral

quarta-feira, novembro 26, 2025

Na manhã de terça-feira (25), um homem foi vítima de assalto nas proximidades de uma loja de bicicletas no município de Sobral, no Ceará.

Segundo informações da vítima, ele havia ido a uma lotérica para sacar dinheiro e realizar pagamentos. Após o saque, dirigiu-se a uma loja de bicicletas para comprar um pneu, quando foi abordado por um homem moreno, vestindo camisa grande e bermuda.

O suspeito estava armado com uma faca e anunciou o roubo, exigindo que entregasse o dinheiro. A vítima afirmou que portava aproximadamente R$ 2.000,00 quantia que foi entregue imediatamente ao assaltante. Após pegar o valor, o criminoso fugiu em rumo ignorado.

