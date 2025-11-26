Mulher é assaltada por dupla armada em moto no bairro Sinhá Sabóia, em Sobral

Uma mulher foi vítima de assalto na manhã de segunda-feira (24) no bairro Sinhá Sabóia, em Sobral.





A vítima relatou que seguia para o trabalho quando foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta. Segundo informações, os ladrões eram magros e altos. O homem na garupa desceu da moto e anunciou o assalto, fazendo a “sugesta” de que estaria armado.





Durante a ação, os criminosos exigiram a bolsa da vítima, levando seu telefone celular — um Samsung e uma certa quantia em dinheiro. Após o roubo, a dupla fugiu em rumo ignorado.