CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

quarta-feira, 26 de novembro de 2025

Mulher é assaltada por dupla armada em moto no bairro Sinhá Sabóia, em Sobral

quarta-feira, novembro 26, 2025  Nenhum comentário

Uma mulher foi vítima de assalto na manhã de segunda-feira (24) no bairro Sinhá Sabóia, em Sobral.

A vítima relatou que seguia para o trabalho quando foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta. Segundo informações, os ladrões eram magros e  altos. O homem na garupa desceu da moto e anunciou o assalto, fazendo a “sugesta” de que estaria armado.

Durante a ação, os criminosos exigiram a bolsa da vítima, levando seu telefone celular — um Samsung e uma certa quantia em dinheiro. Após o roubo, a dupla fugiu em rumo ignorado.

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 