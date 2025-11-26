CONVITE MISSA DE UM ANO DE FALECIMENTO

Com saudade e carinho, familiares e amigos são convidados para a missa em memória de Francisco Peregrino de Vasconcelos Neto, que partiu em 27/11/2024.





Ao completar um ano de seu falecimento, todos se reunirão em oração para celebrar sua vida, sua bondade e o amor que ele deixou em cada lembrança.





📅 Data: 01/12/2025

⛪ Local: Capela das Pedrinhas

⏰ Horário: 19h





“Ainda é difícil acreditar que ele partiu, mas o seu sorriso continua vivo em cada lembrança. Ele foi luz, alegria e bondade em forma de gente. Quem teve o privilégio de conviver com ele sabe o quanto seu coração era generoso e verdadeiro.”





A presença de todos é esperada para que, juntos, prestem esta homenagem.