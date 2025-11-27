PM PRENDE CASAL POR FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO

No dia 26 de novembro de 2025, por volta das 19h, a Polícia Militar efetuou o cumprimento de dois mandados de prisão contra um casal residentes na localidade de Cacimbinha, em Forquilha/CE. A prisão aconteceu na noite de ontem (26) na Avenida John Sanford, bairro Junco, em Sobral.





Os mandados foram expedidos pelo Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da cidade de Sobral, visando a prisão dos seguintes suspeitos: M.E.L.D. residente na Vila Cacimbinha, zona rural de Forquilha/CE, e M.F.M.M., também residente na mesma localidade.





Os presos foram encaminhados à segunda delegacia para a lavratura dos procedimentos legais.