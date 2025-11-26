STF derruba revisão da vida toda, e aposentados podem ter redução no benefício

Os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) derrubaram, na noite desta terça-feira (25), a chamada “revisão da vida toda” para aposentados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).





A revisão é uma ação proposta por aposentados para que, no

cálculo do benefício, fossem consideradas contribuições feitas em outras moedas, antes da criação do Plano Real, em 1994.





Com a decisão, segurados que tiveram o valor da aposentadoria aumentado após obterem a revisão não precisarão devolver o que já receberam.





No entanto, o INSS poderá reduzir o valor do benefício a partir de agora.





Fonte: r7