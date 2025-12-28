Morre a atriz Brigitte Bardot, ícone do cinema francês, aos 91 anos

A atriz francesa Brigitte Bardot morreu aos 91 anos. A informação foi divulgada, neste domingo (28), pela fundação que leva o nome dela.





A causa da morte ainda não foi revelada, nem o local e horário do falecimento.





– Com imensa tristeza, a Fundação Brigitte Bardot anuncia a morte de sua fundadora e presidente, Madame Brigitte Bardot, atriz e cantora de renome mundial, que escolheu abandonar sua prestigiada carreira para dedicar sua vida e sua energia à defesa dos animais e à sua fundação – diz o comunicado enviado à AFP.





Brigitte nasceu em Paris, em 28 de setembro de 1934. Em 1952, ela estreou nas telas com o filme A Garota do Biquíni. O sucesso mundial veio em 1956 com o longa-metragem E Deus Criou a Mulher.





Bardot era conhecida por sua beleza, tornando-se também um ícone da moda. Ela também era ativista da causa animal.





A artista teve um único filho, Nicolas-Jacques Charrier, em 1960, fruto do casamento de Brigitte com o ator Jacques Charrier, que ficou com ela de 1959 a 1962. A atriz também já foi casada com Roger Vadim (1952–1957), Gunter Sachs (1966–1969) e Bernard d’Ormale, seu atual marido desde 1992. As informações são do jornal O Globo.