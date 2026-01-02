CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

sexta-feira, 2 de janeiro de 2026

Motocicleta é furtada em plena luz do dia no Centro de Sobral

sexta-feira, janeiro 02, 2026

Uma motocicleta foi furtada na tarde da última quarta-feira, dia 31 de dezembro de 2025, no Centro da cidade de Sobral. O crime ocorreu por volta das 15h e chamou a atenção pelo horário e pela movimentação intensa da região.

O veículo levado pelos criminosos é uma Honda Fan, de cor roxa, placa OCO0179. Até o momento, não há informações sobre a identidade dos suspeitos nem sobre o paradeiro da motocicleta.

A Polícia solicita a colaboração da população. Qualquer informação que possa ajudar a localizar o veículo pode ser repassada de forma anônima e sigilosa por meio do telefone 190.

