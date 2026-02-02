🔑 ALUGA-SE PONTO COMERCIAL – IMPERDÍVEL!

Excelente ponto comercial disponível para aluguel, ideal para:

🛒 Mercadinho

🍔 Lanchonete

🏬 Loja em geral

🚚 Depósito de água

📦 Outros tipos de comércio

📍 Localização privilegiada, situado no "Centro Universitário de Sobral", com grande fluxo de pessoas e excelente visibilidade. Av. Eurípedes Ferreira Gomes, bairro Pedrinhas, em Sobral.

✅ Imóvel bem estruturado

✅ Ótima oportunidade para quem deseja empreender

✅ Região valorizada e estratégica

📞 Informações e contato:

(88) 99671-2695

👉 Não perca essa chance! Entre em contato e garanta um excelente ponto para o seu negócio.