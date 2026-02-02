🔑 ALUGA-SE PONTO COMERCIAL – IMPERDÍVEL!

Excelente ponto comercial disponível para aluguel, ideal para:
-
🛒 Mercadinho
-
🍔 Lanchonete
-
🏬 Loja em geral
-
🚚 Depósito de água
-
📦 Outros tipos de comércio
📍 Localização privilegiada, situado no "Centro Universitário de Sobral", com grande fluxo de pessoas e excelente visibilidade. Av. Eurípedes Ferreira Gomes, bairro Pedrinhas, em Sobral.
✅ Imóvel bem estruturado
✅ Ótima oportunidade para quem deseja empreender
✅ Região valorizada e estratégica
📞 Informações e contato:
(88) 99671-2695
👉 Não perca essa chance! Entre em contato e garanta um excelente ponto para o seu negócio.
