segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026

🔑 ALUGA-SE PONTO COMERCIAL – IMPERDÍVEL!

Excelente ponto comercial disponível para aluguel, ideal para:

  • 🛒 Mercadinho

  • 🍔 Lanchonete

  • 🏬 Loja em geral

  • 🚚 Depósito de água

  • 📦 Outros tipos de comércio

📍 Localização privilegiada, situado no "Centro Universitário de Sobral", com grande fluxo de pessoas e excelente visibilidade. Av. Eurípedes Ferreira Gomes, bairro Pedrinhas, em Sobral.

✅ Imóvel bem estruturado
✅ Ótima oportunidade para quem deseja empreender
✅ Região valorizada e estratégica

📞 Informações e contato:
(88) 99671-2695

👉 Não perca essa chance! Entre em contato e garanta um excelente ponto para o seu negócio.

