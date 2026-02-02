Polícia Civil prende suspeitos por tráfico de drogas e estelionato em Fortaleza

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio do Departamento de Polícia da Capital (DPC), realizou duas prisões em flagrante no âmbito da Operação Gise (Grupo de Investigação de Seguimento), entre os dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro, em Fortaleza. As ações ocorreram nos bairros Mondubim e Genibaú.





No bairro Mondubim, equipes da 2ª Seccional da Capital prenderam uma mulher de 23 anos, suspeita de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A prisão foi resultado de uma denúncia anônima que indicava a comercialização de entorpecentes na região. No local, os policiais apreenderam drogas, embalagens para acondicionamento, uma balança de precisão e dinheiro em espécie.





Já no Genibaú, agentes da 5ª e da 10ª Delegacia de Polícia da Capital prenderam um homem de 34 anos, investigado pelo crime de estelionato. Durante as investigações, a Polícia Civil identificou transferências bancárias realizadas a partir de um celular roubado, com valores direcionados para contas bancárias registradas em nome do suspeito.





Após as prisões, os dois capturados foram conduzidos às unidades policiais responsáveis, onde os procedimentos cabíveis foram realizados. Em seguida, eles foram colocados à disposição da Justiça.





