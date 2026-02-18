CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026

Guarda Municipal recupera motocicleta com registro de roubo em Sobral

quarta-feira, fevereiro 18, 2026

 

A Guarda Municipal de Sobral, por meio do Grupamento de Ações Preventivas (GAP), recuperou, na tarde desta segunda-feira (16/02), uma motocicleta com registro de roubo/furto no bairro Cohab II, em Sobral. A ação integra as operações de patrulhamento preventivo que vêm sendo intensificadas no município.

De acordo com informações repassadas pelo CIOPS, havia a suspeita de que uma motocicleta estivesse escondida em uma área de mata da região. A equipe se deslocou imediatamente até o local indicado e, após diligências, localizou o veículo. A suspeita é de que o ponto estivesse sendo utilizado como área de “espera”, estratégia comum empregada por criminosos para ocultar bens subtraídos antes de revendê-los ou utilizá-los em outras práticas ilícitas.

Após a constatação da irregularidade, a motocicleta foi recolhida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis e posterior restituição ao proprietário.

A ação reforça o trabalho ostensivo e preventivo do GAP, que tem atuado de forma estratégica no combate à criminalidade e na recuperação de veículos roubados, garantindo mais segurança e proteção ao patrimônio dos sobralenses.

Com informações de Sobral Online

