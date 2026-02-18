Mãe e padrasto são presos por chutar e morder bebê de 1 ano e 8 meses por “não parar de chorar”

Um casal foi detido em flagrante nesta terça-feira (17) em Dourados, Mato Grosso do Sul, sob suspeita de agressão a um bebê de 1 ano e 8 meses, filho da mulher, após a criança ser levada por eles a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com ferimentos graves e uma fratura no fêmur, segundo as autoridades.





De acordo com a investigação da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul e da Guarda Municipal de Dourados, a equipe médica percebeu que as lesões não condiziam com a versão apresentada pelos responsáveis e acionou a corporação. A criança tinha múltiplos sinais de violência, incluindo hematomas no rosto, marca de mordida nas costas e dor intensa na perna esquerda, além da fratura.





Durante os depoimentos, a polícia informou que a mãe e o padrasto teriam confessado as agressões, alegando que espancaram o bebê porque ele “não parava de chorar”. Segundo relatos colhidos pela investigação, o padrasto teria chutado o rosto da criança e a arremessado contra uma cama, enquanto a mãe participou das agressões, deixando marcas no corpo.





O caso foi registrado como maus-tratos e segue sendo investigado pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. As autoridades também devem solicitar a conversão da prisão em preventiva diante da gravidade das lesões e da vulnerabilidade da vítima.





Fonte: Folha do Estado