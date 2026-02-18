Marinha abre concurso para Fuzileiros Navais com 1.680 vagas

A Marinha do Brasil oficializou a abertura do concurso público para o Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais, com ingresso previsto para as turmas de 2027. O processo seletivo oferece, ao todo, 1.680 vagas distribuídas em diferentes regiões do país.





As inscrições começam nesta quinta-feira (19) e devem ser feitas exclusivamente pela internet. O prazo para se candidatar termina em 20 de março. A taxa de participação foi fixada em R$ 40, enquanto a data da prova escrita ainda será divulgada pela instituição.





Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea poderão solicitar isenção da taxa até o dia 27 de fevereiro, conforme previsto no edital. A inscrição pode ser feita AQUI





Entre os requisitos exigidos, a Marinha estabelece idade mínima de 18 anos e máxima inferior a 22 anos até junho de 2027. Também é necessário ter concluído o ensino médio, possuir altura entre 1,54m e 2,00m e atender aos critérios de saúde e aptidão física. O edital veda tatuagens na cabeça, no rosto e na parte frontal do pescoço.





O concurso contempla candidatos de ambos os sexos e reserva 30% das vagas para pessoas negras, indígenas e quilombolas. A distribuição das oportunidades ocorre da seguinte forma:





Rio de Janeiro: 1.042 vagas para homens e 179 para mulheres (1.221 no total)

Manaus: 90 vagas para homens e 4 para mulheres (94)

Belém: 64 vagas para homens e 9 para mulheres (73)

São Paulo: 53 vagas para homens e 18 para mulheres (71)

Natal: 52 vagas para homens e 10 para mulheres (62)

Rio Grande: 46 vagas para homens e 4 para mulheres (50)

Salvador: 34 vagas para homens e 6 para mulheres (40)

Ladário (MS): 35 vagas para homens e 4 para mulheres (39)

Brasília: 24 vagas para homens e 6 para mulheres (30)





Durante o período de formação, que tem duração aproximada de 17 semanas em regime de internato, o recruta recebe um auxílio financeiro mensal de R$ 1.424,26. Após a conclusão do curso e a incorporação no posto de soldado fuzileiro naval, a remuneração passa para R$ 2.505,10.



