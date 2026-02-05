Sobral oferta 147 vagas de emprego em diversas áreas; há oportunidades para pessoas com deficiência





A cidade de Sobral está com 147 vagas de emprego abertas em diferentes setores do mercado de trabalho, contemplando áreas administrativas, comerciais, industriais, da construção civil e de serviços. As oportunidades atendem a variados níveis de escolaridade e experiência profissional.

Entre os destaques estão vagas para pedreiro (30), carpinteiro (25), armador de estrutura de concreto (20) e auxiliar de linha de produção (16), reforçando a demanda por mão de obra no setor produtivo e da construção.

🔹 Vagas disponíveis (ampla concorrência)

Agente de vendas de serviços (01)

Analista de crédito – instituições financeiras (01)

Armador de estrutura de concreto (20)

Assessor de microcrédito (01)

Atendente de telemarketing (01)

Auxiliar administrativo (01)

Auxiliar contábil (01)

Auxiliar de escrituração fiscal (01)

Auxiliar de linha de produção (16)

Auxiliar de topógrafo (01)

Bobinador – eletricista (01)

Bordador, à máquina (01)

Camareira de hotel (01)

Carpinteiro (25)

Chapeiro (01)

Consultor de vendas (01)

Controlador de pragas (01)

Costureira em geral (02)

Cozinheiro de restaurante (01)

Eletricista auxiliar (01)

Eletricista de instalações de prédios (01)

Garçom (01)

Gerente administrativo (01)

Impressor serigráfico (02)

Lavador de carros (01)

Lubrificador de veículos automotores (01)

Marceneiro (01)

Marceneiro de móveis (01)

Mecânico de automóvel (01)

Montador de móveis de madeira (02)

Motofretista (02)

Motorista entregador (01)

Pasteleiro (01)

Pedreiro (30)

Pizzaiolo (01)

Representante comercial autônomo (05)

Revisor de tecidos acabados (01)

Salgadeiro (01)

Soldador (01)

Supervisor comercial (02)

Vendedor de comércio varejista (01)

Vendedor de serviços (02)

Vendedor interno (01)

Vendedor porta a porta (06)

Vendedor pracista (01)

Total: 147 vagas

♿ Vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD)

Armador de estrutura de concreto (01)

Auxiliar de linha de produção (30)

Total PcD: 31 vagas

As vagas representam uma excelente oportunidade para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho em Sobral. Os interessados devem procurar os canais oficiais de intermediação de emprego do município para obter informações sobre documentação, perfil exigido e encaminhamento.

📢 Fique atento: as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento.

Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis