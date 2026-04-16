PM apreende arma, dinheiro e mais de 3 kg de drogas no bairro Floresta

Uma operação do Comando Tático Motorizado (Cotam) da PM do Ceará, resultou na apreensão de uma arma de fogo, drogas e diversos materiais relacionados ao tráfico, na noite desta quarta-feira (15), no bairro Floresta, em Fortaleza. De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pela rua Altenor Almeida e um indivíduo, ao perceber a aproximação da viatura, fugiu em direção a um conjunto de quitinetes, aparentando esconder um objeto na cintura. Os agentes avançaram até o imóvel, mas o suspeito conseguiu escapar pelos fundos, utilizando uma janela que dava acesso à parte externa.





Durante as buscas no local, os policiais encontraram um revólver calibre .38, além de grande quantidade de entorpecentes já embalados para comercialização. Foram apreendidos cerca de 2,7 kg de maconha, 200 gramas de skunk, 90 gramas de brownie com substância entorpecente, além de 90 gramas de cocaína e sete frascos de lança-perfume.





Ainda na residência, foram localizados três balanças de precisão, dois cadernos com anotações que podem estar relacionadas ao tráfico e uma motocicleta de cor vermelha. Também foram apreendidos R$ 1.086 em espécie.





Durante a ocorrência, um grupo de pessoas se aglomerou no local e tentou avançar contra os policiais, sendo necessário o uso de equipamentos de controle de distúrbios para conter a situação.





O material apreendido foi encaminhado ao 7º Distrito Policial, onde o caso foi registrado e será investigado. O suspeito ainda não foi localizado.



