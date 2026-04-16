Suspeito de violência s3xual contra criança é preso pela Polícia Civil em Sobral

Um trabalho realizado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sobral, resultou, nesta quinta-feira (16), na prisão preventiva de um homem de 35 anos, suspeito de e3tuprar a própria filha, que à época tinha apenas oito anos. O caso foi registrado em Sobral, na Área Integrada de Segurança Pública 3 (AIS 3).





Assim que o crime foi comunicado às autoridades, equipes da Polícia Civil iniciaram imediatamente as investigações. Conforme apurado, a vítima relatou o ocorrido na escola, que prontamente acionou a mãe da criança, além de comunicar o caso à Polícia Civil e ao Conselho Tutelar do município.





Com base nas provas reunidas durante o inquérito, os investigadores representaram pela prisão preventiva do suspeito, que é pai da vítima. A solicitação foi acatada pela Justiça.





De posse do mandado judicial, policiais civis realizaram diligências e conseguiram localizar o homem na zona rural de Sobral. Ele não apresentou resistência no momento da prisão.



