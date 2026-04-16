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quinta-feira, 16 de abril de 2026

Suspeito de violência s3xual contra criança é preso pela Polícia Civil em Sobral

quinta-feira, abril 16, 2026  Nenhum comentário

Um trabalho realizado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sobral, resultou, nesta quinta-feira (16), na prisão preventiva de um homem de 35 anos, suspeito de e3tuprar a própria filha, que à época tinha apenas oito anos. O caso foi registrado em Sobral, na Área Integrada de Segurança Pública 3 (AIS 3).

Assim que o crime foi comunicado às autoridades, equipes da Polícia Civil iniciaram imediatamente as investigações. Conforme apurado, a vítima relatou o ocorrido na escola, que prontamente acionou a mãe da criança, além de comunicar o caso à Polícia Civil e ao Conselho Tutelar do município.

Com base nas provas reunidas durante o inquérito, os investigadores representaram pela prisão preventiva do suspeito, que é pai da vítima. A solicitação foi acatada pela Justiça.

De posse do mandado judicial, policiais civis realizaram diligências e conseguiram localizar o homem na zona rural de Sobral. Ele não apresentou resistência no momento da prisão.

O suspeito já possui antecedentes pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar. Após ser detido, foi conduzido à delegacia, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. O homem permanece à disposição da Justiça.

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