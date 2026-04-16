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quinta-feira, 16 de abril de 2026

Reconhecimento pelos 36 Anos de Dedicação do Inspetor Sávio à Segurança Pública em Sobral

quinta-feira, abril 16, 2026  Nenhum comentário

Hoje é dia de reconhecer e parabenizar um grande profissional da segurança pública: o Oficial Investigador de Polícia, Domingos Sávio Oliveira Andrade, carinhosamente conhecido como Inspetor Sávio.

Há 36 anos, ele presta um serviço exemplar à população cearense, atuando com dedicação na 2ª Delegacia de Sobral. Ao longo de sua trajetória, Sávio sempre desempenhou suas funções com eficiência, responsabilidade e presteza, conquistando o respeito dos sobralenses e de todos que tiveram a oportunidade de contar com seu trabalho.

Seu compromisso com a justiça e com a sociedade é motivo de orgulho e inspiração.

Parabéns pelos 36 anos de serviço!

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