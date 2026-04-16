Reconhecimento pelos 36 Anos de Dedicação do Inspetor Sávio à Segurança Pública em Sobral

Hoje é dia de reconhecer e parabenizar um grande profissional da segurança pública: o Oficial Investigador de Polícia, Domingos Sávio Oliveira Andrade, carinhosamente conhecido como Inspetor Sávio.





Há 36 anos, ele presta um serviço exemplar à população cearense, atuando com dedicação na 2ª Delegacia de Sobral. Ao longo de sua trajetória, Sávio sempre desempenhou suas funções com eficiência, responsabilidade e presteza, conquistando o respeito dos sobralenses e de todos que tiveram a oportunidade de contar com seu trabalho.





Seu compromisso com a justiça e com a sociedade é motivo de orgulho e inspiração.





Parabéns pelos 36 anos de serviço!