Polícia tenta prender Oruam, mãe e irmão do cantor em operação

Operação Contenção é voltada ao combate da expansão territorial da facção Comando Vermelho.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou, nesta quarta-feira (29), mais uma etapa da Operação Contenção; investigação voltada ao combate da expansão territorial do Comando Vermelho (CV) e ao desmonte da estrutura financeira da facção. Entre os alvos estão o rapper Oruam, sua mãe, Márcia Gama, e seu irmão, Lucca Nepomuceno.





A ação é conduzida por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), que cumprem 12 mandados de prisão preventiva expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada em Crime Organizado da Capital. Até a última atualização, ao menos um dos alvos havia sido preso.





Oruam já estava em condição de foragido desde fevereiro, em razão de violações relacionadas ao monitoramento eletrônico no processo em que responde por tentativa de homicídio. A acusação está ligada ao episódio ocorrido em julho do ano passado, quando houve confronto e confusão envolvendo policiais na porta de sua residência.





Além do cantor, a operação desta quarta também busca prender a mãe do rapper, a empresária Márcia Gama dos Santos Nepomuceno, e o irmão dele, Lucas Santos Nepomuceno, conhecido como Lucca.





Márcia já havia sido alvo de mandado de prisão em março, durante a Operação Contenção Red Legacy, mas não foi localizada à época. Posteriormente, chegou a deixar a condição de procurada após conseguir habeas corpus concedido pela Justiça fluminense. Agora, voltou a ser alvo de nova ordem judicial.





Segundo a Polícia Civil, a operação não se limita a integrantes familiares de Marcinho VP, mas faz parte de um esforço mais amplo para atingir operadores financeiros e lideranças do Comando Vermelho. Entre os alvos também estão nomes apontados como chefes da facção, como o próprio Marcinho VP, que está preso desde agosto de 1996.





A polícia ainda incluiu na lista investigados apontados como responsáveis pela movimentação e ocultação de recursos da organização criminosa. Um dos presos nesta quarta, por exemplo, foi Carlos Alexandre Martins da Silva, identificado como operador financeiro do grupo.



