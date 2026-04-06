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segunda-feira, 6 de abril de 2026

SINE/IDT Sobral divulga 28 vagas de emprego nesta semana; há oportunidades para diversas áreas

segunda-feira, abril 06, 2026  Nenhum comentário

O SINE/IDT de Sobral está com novas oportunidades de emprego abertas, contemplando diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. Ao todo, são 28 vagas disponíveis, sendo 26 para ampla concorrência e 2 exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).

As vagas representam uma boa chance para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho na região Norte do Ceará.

📌 Vagas disponíveis (ampla concorrência)

Entre as principais oportunidades ofertadas estão:

  • Analista contábil (01)
  • Atendente de lanchonete (01)
  • Auxiliar administrativo (01)
  • Auxiliar de cozinha (03)
  • Auxiliar de topógrafo (01)
  • Camareira de hotel (01)
  • Consultor de vendas (01)
  • Costureira em geral (01)
  • Cozinheiro do serviço doméstico (01)
  • Encarregado de expedição (01)
  • Estoquista (03)
  • Gerente de restaurante (01)
  • Impressor gráfico manual (01)
  • Operador de caixa (01)
  • Recepcionista atendente (01)
  • Supervisor comercial (01)
  • Técnico de refrigeração (instalação) (01)
  • Técnico em manutenção de máquinas (01)
  • Vendedor de comércio varejista (01)
  • Vendedor interno (01)
  • Vendedor porta a porta (01)
  • Vendedor pracista (01)

♿ Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)

  • Repositor de mercadorias (01)
  • Vendedor interno (01)

📊 Total de vagas

  • Ampla concorrência: 26
  • PCD: 02
  • Total geral: 28 vagas

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