SINE/IDT Sobral divulga 28 vagas de emprego nesta semana; há oportunidades para diversas áreas

O SINE/IDT de Sobral está com novas oportunidades de emprego abertas, contemplando diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. Ao todo, são 28 vagas disponíveis, sendo 26 para ampla concorrência e 2 exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).

As vagas representam uma boa chance para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho na região Norte do Ceará.

📌 Vagas disponíveis (ampla concorrência)

Entre as principais oportunidades ofertadas estão:

Analista contábil (01)

Atendente de lanchonete (01)

Auxiliar administrativo (01)

Auxiliar de cozinha (03)

Auxiliar de topógrafo (01)

Camareira de hotel (01)

Consultor de vendas (01)

Costureira em geral (01)

Cozinheiro do serviço doméstico (01)

Encarregado de expedição (01)

Estoquista (03)

Gerente de restaurante (01)

Impressor gráfico manual (01)

Operador de caixa (01)

Recepcionista atendente (01)

Supervisor comercial (01)

Técnico de refrigeração (instalação) (01)

Técnico em manutenção de máquinas (01)

Vendedor de comércio varejista (01)

Vendedor interno (01)

Vendedor porta a porta (01)

Vendedor pracista (01)

♿ Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Repositor de mercadorias (01)

Vendedor interno (01)

📊 Total de vagas