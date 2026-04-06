SINE/IDT Sobral divulga 28 vagas de emprego nesta semana; há oportunidades para diversas áreas

O SINE/IDT de Sobral está com novas oportunidades de emprego abertas, contemplando diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. Ao todo, são 28 vagas disponíveis, sendo 26 para ampla concorrência e 2 exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).
As vagas representam uma boa chance para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho na região Norte do Ceará.
📌 Vagas disponíveis (ampla concorrência)
Entre as principais oportunidades ofertadas estão:
- Analista contábil (01)
- Atendente de lanchonete (01)
- Auxiliar administrativo (01)
- Auxiliar de cozinha (03)
- Auxiliar de topógrafo (01)
- Camareira de hotel (01)
- Consultor de vendas (01)
- Costureira em geral (01)
- Cozinheiro do serviço doméstico (01)
- Encarregado de expedição (01)
- Estoquista (03)
- Gerente de restaurante (01)
- Impressor gráfico manual (01)
- Operador de caixa (01)
- Recepcionista atendente (01)
- Supervisor comercial (01)
- Técnico de refrigeração (instalação) (01)
- Técnico em manutenção de máquinas (01)
- Vendedor de comércio varejista (01)
- Vendedor interno (01)
- Vendedor porta a porta (01)
- Vendedor pracista (01)
♿ Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)
- Repositor de mercadorias (01)
- Vendedor interno (01)
📊 Total de vagas
- Ampla concorrência: 26
- PCD: 02
- Total geral: 28 vagas
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