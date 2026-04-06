Ciro deve decidir até final de abril se disputará o Governo do Ceará

O ex-governador Ciro Gomes (PSDB) afirmou que deve anunciar, até o fim de abril, se disputará o Governo do Ceará nas eleições de 2026. A declaração foi dada após participação no Fórum Nacional de Reforma Tributária, realizado no sábado (4/4), no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.





Durante entrevista, Ciro evitou antecipar uma decisão e destacou que o momento exige mais do que a definição de um nome. “O Ceará precisa não de um candidato. Precisa de respostas para problemas extremamente graves e complexos”, afirmou.





O ex-governador disse ainda que tem se dedicado à construção de propostas e à retomada do diálogo com a população. Segundo ele, o foco é estruturar soluções capazes de promover uma “ruptura” em áreas críticas, especialmente na segurança pública.





Ciro voltou a fazer críticas à situação da violência no estado, destacando o avanço das facções criminosas. “Hoje quem domina o território do Ceará são as facções e o crime organizado”, pontuou.





Nos bastidores, o ex-ministro também tem destacado o crescimento de apoios políticos, movimento que pode influenciar diretamente na sua decisão final até o fim do mês.





Via Sobral em Revista