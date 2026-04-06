FARRA COM DINHEIRO PÚBLICO? Musical sobre Alceu Valença capta mais de R$ 2 milhões via Lei Rouanet

Um musical inspirado na trajetória e na obra do cantor Alceu Valença foi autorizado a captar R$ 2,6 milhões por meio da Lei Rouanet. O projeto, intitulado “Anunciação – Um Musical de Alceu Valença”, tem estreia prevista para o dia 23 de julho, no Teatro Carlos Gomes, no Rio de Janeiro.





Após a temporada inicial de quatro semanas na capital fluminense, o espetáculo deve seguir em turnê por cidades como Recife, São Paulo, Fortaleza e João Pessoa.





A montagem contará com direção de Duda Maia, texto de Duda Rios e direção musical de Ricco Viana. O elenco será formado por oito artistas que atuarão simultaneamente como atores e músicos, reforçando a proposta artística da produção.





Segundo o produtor Miguel Colker, idealizador do projeto, a narrativa não seguirá uma linha biográfica tradicional. Em vez disso, o musical utilizará canções e elementos do universo criativo do artista para construir a história, valorizando a estética e a musicalidade características de sua obra.





O espetáculo também coincide com um marco na carreira do cantor pernambucano, que completa 80 anos no mês da estreia. Conhecido por mesclar ritmos nordestinos como frevo, baião e maracatu com influências modernas, Alceu Valença é considerado um dos grandes nomes da música popular brasileira.





A Lei Rouanet, mecanismo de incentivo cultural do governo federal, permite que empresas financiem projetos aprovados e abatam os valores do Imposto de Renda. Dados do Ministério da Cultura indicam crescimento no volume de recursos destinados a projetos culturais nos últimos anos.





O novo musical se soma a outras produções financiadas pelo mecanismo, reforçando o uso da política pública como ferramenta de fomento às artes no país.



