Astronautas da Artemis II vão revelar lado oculto da Lua pela primeira vez

Os astronautas Christina Koch, Victor Glover, Jeremy Hansen e Reid Wiseman, da missão Artemis II, estão prestes a alcançar um feito inédito: observar diretamente o lado da Lua que nunca foi visto por olhos humanos. A previsão é que isso aconteça nesta segunda-feira (6), marcando o sexto dia da missão iniciada em 1º de abril.





Em missões históricas do programa Apollo, os tripulantes chegaram à órbita lunar e até à superfície, mas não tiveram a oportunidade de contemplar esse lado mais distante da Lua. O programa Artemis, além de preparar o retorno do homem ao satélite, busca explorar regiões inexploradas, como os polos, aproveitando avanços tecnológicos e científicos desenvolvidos nas últimas décadas.





O especialista em astronáutica Pedro Pallotta, em entrevista à CNN Brasil, descreveu o momento como visualmente impressionante: “Será como observar uma bola de basquete gigante à sua frente”, comentou, referindo-se à visão da Lua durante o contorno do satélite. A intenção é que a tripulação registre imagens e colete dados para que cientistas da Nasa possam analisá-los aqui na Terra.





Durante parte da viagem, os astronautas passarão aproximadamente 40 minutos sem comunicação com o planeta, enquanto a cápsula Orion estiver do outro lado da Lua, fora do alcance dos sinais. Pallotta destacou que esse período é totalmente previsto e seguro: “Não há nenhum perigo, é um intervalo normal que a Nasa já calculou”, explicou.

Além dessa experiência histórica, a missão marca a primeira vez que humanos deixam a órbita terrestre desde a Apollo 17, em 1972, e deve superar o recorde da Apollo 13 em distância percorrida, estabelecendo um novo marco para a exploração espacial humana.



