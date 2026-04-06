Moradores solicitam ao prefeito Oscar Rodrigues o conserto da estrada

imagem à esquerda (2022 - google maps) / imagem à direita (06/04/2026) - mesmo local





Moradores das localidades de Fazenda Alegre, Marrecas, Vila Alegre e regiões adjacentes estão enfrentando sérias dificuldades de deslocamento devido às péssimas condições de acesso às comunidades. A principal via de entrada, situada em uma bifurcação em “T” na rodovia estadual CE-178 — que liga Sobral a Santana do Acaraú — encontra-se praticamente intransitável.

Segundo relatos da população, o trecho apresenta muitos buracos, lama e irregularidades, agravados principalmente durante o período chuvoso. A situação tem dificultado o tráfego de veículos, incluindo ônibus escolares, carros de moradores e até ambulâncias, colocando em risco a segurança e o acesso a serviços essenciais.





Os moradores fazem um apelo ao prefeito municipal para que sejam tomadas providências urgentes no sentido de recuperar o acesso, garantindo melhores condições de mobilidade para quem vive na região. “Estamos praticamente isolados. Quando chove, ninguém entra nem sai com facilidade”, relata um dos moradores.





A comunidade reforça que a melhoria da estrada é fundamental não apenas para o deslocamento diário, mas também para assegurar o transporte de estudantes e o atendimento de emergências médicas.





Diante da situação, os moradores aguardam uma resposta rápida do poder público e esperam que intervenções sejam realizadas o quanto antes para solucionar ou minimizar o problema.



