Veja quem são os quatro mortos na queda de avião sobre restaurante

Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta sexta‑feira (3) sobre um restaurante em Capão da Canoa, no litoral norte do Rio Grande do Sul, deixando quatro mortos, informou o Corpo de Bombeiros. A queda ocorreu por volta das 10h38 na Avenida Valdomiro Cândido dos Reis, no bairro Parque Antártica. Todos os ocupantes da aeronave, incluindo dois pilotos e um casal de empresários, morreram no impacto antes da chegada de equipes de resgate.





As vítimas foram identificadas como os empresários Déborah Belanda Ortolani e Luiz Antonio Ortolani, conhecidos por atuar na organização de eventos e feiras comerciais, além de Renan Saes, sócio de uma empresa de aviação, e o piloto Nélio Maria Batista Pessanha. Todos morreram no impacto antes que pudesse ocorrer qualquer resgate.





De acordo com a Brigada Militar, a aeronave, um modelo Piper JetPROP DLX, partiu de São Paulo com destino à mesma capital paulista, possivelmente com uma parada prévia em Capão da Canoa, quando começou a perder altitude ainda a baixa altura. Câmeras de segurança da região registraram a descida repentina do avião seguida de uma explosão no momento em que atingiu o restaurante, que estava fechado, evitando vítimas no solo.





Moradores das casas vizinhas também foram evacuados em segurança; não houve registro de feridos além dos ocupantes do avião. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Brigada Militar, da Defesa Civil, da CEEE Equatorial e da prefeitura atuaram no controle do incêndio e na contenção do perímetro do acidente.





Ainda não há informações oficiais sobre as causas do acidente. Investigadores aguardam o início dos levantamentos técnicos para determinar se falhas mecânicas, condições de voo ou fatores humanos contribuíram para a tragédia.



