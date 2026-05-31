Total de visualizações

DETETIVE PARTICULAR - NÃO FIQUE NA DÚVIDA

CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

domingo, 31 de maio de 2026

Avião cai sobre casa em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense

domingo, maio 31, 2026  Nenhum comentário

Um avião de pequeno porte caiu sobre uma casa em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na manhã deste sábado (30). O piloto, identificado como Lucas Augusto da Silva Neto, de 69 anos, era o único ocupante da aeronave e morreu no local.

O acidente ocorreu por volta das 9h45 e assustou os moradores do bairro Vila Bandeirantes, que fica próximo ao campo de aviação do município. Os bombeiros chegaram ao local e encontraram o piloto já sem vida. Não havia ninguém no imóvel.

A Defesa Civil esteve no local, periciou o local e constatou que não há risco para a estrutura dos imóveis no entorno. Militares do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) estiveram no local e iniciaram as investigações.

Policiais civis da delegacia do município também deram início às diligências para apurar as causas da queda da aeronave.

Via portal Pleno News

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 