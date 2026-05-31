Avião cai sobre casa em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense

Um avião de pequeno porte caiu sobre uma casa em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na manhã deste sábado (30). O piloto, identificado como Lucas Augusto da Silva Neto, de 69 anos, era o único ocupante da aeronave e morreu no local.





O acidente ocorreu por volta das 9h45 e assustou os moradores do bairro Vila Bandeirantes, que fica próximo ao campo de aviação do município. Os bombeiros chegaram ao local e encontraram o piloto já sem vida. Não havia ninguém no imóvel.





A Defesa Civil esteve no local, periciou o local e constatou que não há risco para a estrutura dos imóveis no entorno. Militares do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) estiveram no local e iniciaram as investigações.





Policiais civis da delegacia do município também deram início às diligências para apurar as causas da queda da aeronave.





Via portal Pleno News