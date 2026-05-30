Jornal desmente informação sobre suposta intervenção dos EUA no Brasil citada por Lula

O portal Pleno.News publicou uma checagem apontando que não existe qualquer declaração oficial do governo dos Estados Unidos sobre uma eventual intervenção militar no Brasil, contrariando uma afirmação feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante discurso nesta sexta-feira (29).





A controvérsia surgiu após o governo norte-americano anunciar a classificação do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas. Durante um evento, Lula afirmou ter recebido a informação de que autoridades dos EUA teriam mencionado a possibilidade de uma intervenção relacionada ao combate às facções criminosas brasileiras.





Segundo a checagem, porém, o comunicado divulgado pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, não faz qualquer referência a ação militar em território brasileiro. O texto menciona apenas medidas voltadas à proteção dos interesses de segurança nacional norte-americanos e ao combate às organizações criminosas classificadas como terroristas.





O próprio Lula também afirmou que não aceita qualquer interferência estrangeira em assuntos internos do país e defendeu a soberania nacional durante o pronunciamento. Em declaração divulgada pela Agência Brasil, o presidente disse que PCC e CV representam uma ameaça ao Brasil, mas rejeitou a possibilidade de ações externas sobre o território brasileiro.





Nos últimos meses, conteúdos falsos relacionados a supostas intervenções militares dos Estados Unidos no Brasil têm circulado nas redes sociais. Diversas verificações feitas por agências de checagem e veículos de imprensa apontaram que vídeos, áudios e documentos compartilhados sobre o tema foram manipulados ou não possuem qualquer registro oficial.





A decisão do governo norte-americano de enquadrar PCC e CV como organizações terroristas continua gerando debates políticos no Brasil, especialmente após manifestações de integrantes do governo federal e de parlamentares da oposição sobre possíveis impactos diplomáticos e jurídicos da medida.





Via portal Folha do Estado