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sexta-feira, 22 de maio de 2026

Comunidade de Lagoa Queimada pede revitalização de igreja e praça

sexta-feira, maio 22, 2026  Nenhum comentário

Moradores da comunidade de Lagoa Queimada, localizada no distrito de Patriarca, estão solicitando apoio do prefeito Oscar Rodrigues para a revitalização da igreja da localidade e da praça situada no entorno do templo religioso.

Segundo os moradores, os espaços precisam de reformas estruturais e melhorias para oferecer mais conforto, segurança e comodidade à população. A comunidade destaca que tanto a igreja quanto a praça são pontos importantes de convivência social, religiosa e de lazer para crianças, jovens, adultos e idosos.

Os moradores afirmam confiar no apoio da Prefeitura de Sobral para a realização das melhorias, ressaltando que o local é utilizado frequentemente para missas, encontros comunitários e eventos sociais da comunidade.

A população de Lagoa Queimada aguarda com expectativa a revitalização do espaço, na esperança de garantir mais qualidade para as atividades religiosas e momentos de lazer dos moradores da região.

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