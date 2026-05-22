Comunidade de Lagoa Queimada pede revitalização de igreja e praça

Moradores da comunidade de Lagoa Queimada, localizada no distrito de Patriarca, estão solicitando apoio do prefeito Oscar Rodrigues para a revitalização da igreja da localidade e da praça situada no entorno do templo religioso.





Segundo os moradores, os espaços precisam de reformas estruturais e melhorias para oferecer mais conforto, segurança e comodidade à população. A comunidade destaca que tanto a igreja quanto a praça são pontos importantes de convivência social, religiosa e de lazer para crianças, jovens, adultos e idosos.





Os moradores afirmam confiar no apoio da Prefeitura de Sobral para a realização das melhorias, ressaltando que o local é utilizado frequentemente para missas, encontros comunitários e eventos sociais da comunidade.





A população de Lagoa Queimada aguarda com expectativa a revitalização do espaço, na esperança de garantir mais qualidade para as atividades religiosas e momentos de lazer dos moradores da região.