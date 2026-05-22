Bandido invade enterro, metralha caixão e acaba morto pela PM

Homem apontado como envolvido na invasão armada a sepultamento em Dias D’Ávila foi baleado após troca de tiros com policiais; metralhadora e drogas foram apreendidas.





Um homem apontado pela polícia como um dos envolvidos no ataque armado ocorrido durante um sepultamento em Dias D’Ávila morreu após trocar tiros com equipes da Polícia Militar da Bahia na noite de quinta-feira (21).





Segundo informações da Rondesp RMS, policiais realizavam patrulhamento na região quando localizaram um grupo de homens armados. Durante a abordagem, houve confronto e um dos suspeitos acabou sendo baleado.





O homem chegou a ser socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento Lucas Evangelista, mas não resistiu aos ferimentos. Conforme a corporação, com ele foram apreendidos uma metralhadora calibre 9 milímetros, munições e porções de drogas.





Horas antes do confronto, criminosos invadiram o Cemitério Municipal de Dias D’Ávila durante o enterro do adolescente Uanderson Nascimento Lima, de 17 anos, e dispararam contra o caixão onde o corpo era velado.





A ação provocou pânico entre familiares e pessoas que acompanhavam a cerimônia. Vídeos gravados por testemunhas mostram correria e desespero logo após os disparos dentro do cemitério.





O adolescente havia morrido dois dias antes durante uma ação policial no bairro Concórdia. De acordo com a Polícia Militar, ele foi encontrado armado durante patrulhamento na região. Na ocasião, os agentes apreenderam um revólver, drogas e aparelhos celulares.





Apesar do ataque no cemitério, o sepultamento foi retomado após a realização da perícia e do registro da ocorrência. Até o momento, não há confirmação sobre outras prisões relacionadas à invasão armada durante o funeral.





Via portal a Folha do Estado