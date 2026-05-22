Itália nega extradição de Carla Zambelli

A Corte de Cassação da Itália negou, nesta sexta-feira, 22, pedido do governo brasileiro para extraditar a ex-deputada Carla Zambelli. A decisão foi tomada pela última instância do Judiciário italiano.









Os detalhes do julgamento ainda não foram divulgados.





A extradição havia sido autorizada em março, nas instâncias inferiores, mas a medida não chegou a ser executada porque ainda havia possibilidade de recurso.





Zambelli foi presa em julho do ano passado em Roma, capital italiana. Ela estava no país após deixar o Brasil em meio ao cumprimento de mandado de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.





A ex-parlamentar, que tem dupla cidadania, buscava permanecer na Itália após ser condenada pelo Supremo a 10 anos de prisão pela invasão ao sistema eletrônico do CNJ, ocorrida em 2023.





Segundo as investigações, Zambelli teria sido a autora intelectual da invasão, usada para a emissão de um mandado falso de prisão contra Alexandre de Moraes. A execução do ataque foi atribuída a Walter Delgatti, também condenado no caso, que afirmou ter agido a mando da então deputada.



