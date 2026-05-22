Operação desarticula esquema de envio de drogas e celulares a presídios com drones

Foram executado 5 mandados de prisão preventiva e 5 de busca e apreensão.

Uma operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (FICCO/CE), com apoio do BOPE e da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), desmontou nesta sexta-feira (22) um esquema criminoso especializado na entrada clandestina de materiais ilícitos em unidades prisionais cearenses por meio do uso de drones. Segundo as investigações, integrantes de uma facção criminosa de origem carioca utilizavam aeronaves remotamente pilotadas para transportar aparelhos celulares, smartwatches, carregadores, drogas e até armas para dentro dos presídios. O grupo atuava de forma estruturada, com divisão definida de funções entre os envolvidos.





De acordo com os investigadores, internos ligados à organização criminosa articulavam as demandas de dentro das unidades prisionais, enquanto operadores externos eram responsáveis pelos voos dos drones e pela entrega dos pacotes. Outros integrantes atuavam na movimentação financeira e no suporte logístico da operação.





No decorrer da ofensiva, foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão expedidos pelo 7º Núcleo de Custódia e das Garantias da Comarca de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza.





As diligências têm como objetivo aprofundar o inquérito policial, identificar outros articuladores do esquema e reunir novas provas relacionadas aos crimes investigados, entre eles tráfico de drogas, associação para o tráfico, integração de organização criminosa e facilitação da entrada de aparelhos telefônicos em estabelecimentos penais.





As autoridades apontam que o uso de drones tem se tornado uma das principais estratégias adotadas por organizações criminosas para tentar driblar os sistemas de vigilância penitenciária, ampliando os desafios enfrentados pelas forças de segurança no combate ao crime organizado dentro e fora dos presídios.





Fonte: CN7