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sexta-feira, 22 de maio de 2026

Flávio Bolsonaro aparece com 47% contra 44% de Lula em nova pesquisa

sexta-feira, maio 22, 2026  Nenhum comentário

Levantamento do instituto Gerp indica vantagem numérica do senador em cenário de disputa direta, com diferença dentro da margem de erro.
Uma pesquisa do instituto Gerp divulgada nesta sexta-feira (22) aponta que o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno das eleições de 2026.

Segundo o levantamento, Flávio registra 47% das intenções de voto, enquanto Lula aparece com 44%, configurando uma diferença de três pontos percentuais, dentro da margem de erro de 2,24 pontos.

O estudo ouviu 2 mil pessoas em todo o país entre os dias 19 e 22 de maio e possui nível de confiança de 95,5%.

No cenário de primeiro turno estimulado, a pesquisa também mostra equilíbrio entre os principais nomes testados, com Flávio Bolsonaro e Lula empatados tecnicamente.

A sondagem ainda indica um quadro de disputa altamente polarizada, com outros nomes políticos aparecendo em patamares mais baixos de intenção de voto nas simulações apresentadas pelo instituto.

O levantamento faz parte de uma série de pesquisas que vêm medindo o cenário eleitoral para 2026, em meio à movimentação antecipada de possíveis pré-candidaturas e articulações políticas nacionais.

Via portal a Folha do  Estado

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